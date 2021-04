Detective Conan: nuovo film in produzione? Il tweet con l'annuncio scompare dopo poche ore

Detective Conan: The Scarlet Bullet è un successo, e mentre la pellicola si fa lentamente strada verso il podio dei film più redditizi della saga, l'autore Gosho Aoyama sembrerebbe aver annunciato a sorpresa la produzione del 25° lungometraggio del franchise. Poche ore dopo l'annuncio, tuttavia, il tweet è stato cancellato per motivi sconosciuti.

L'annuncio della produzione di un nuovo film è arrivato direttamente da un nuovo profilo social della serie, realizzato appositamente per promuovere un'importante collaborazione tra Detective Conan e una serie di cafè sparsi in giro per il Giappone. Il profilo Twitter ha condiviso un'illustrazione realizzata dall'autore Gosho Aoyama, in cui si vedevano l'investigatore Wataru Takagi, la detective Miwako Sato e l'agente di polizia Rey Furuya dichiarare "Prenderemo noi le redini del prossimo film!".

I componenti delle forze dell'ordine sono già stati protagonisti dell'ottimo spin-off Detective: Conan - Saga dell'Accademia di Polizia conclusosi lo scorso novembre, e considerando la popolarità di personaggi come Rei Furuya in Giappone, non è da escludere che nella prossima pellicola molti di loro possano ricoprire un ruolo centrale. Detective Conan riceve un media un adattamento cinematografico all'anno dal 1997, quindi riceveremo sicuramente nuove informazioni entro la fine del 2021.

E voi cosa ne pensate? Potrebbe essere una buona idea per un sequel? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi lasciamo con l'ultimo trailer di Detective Conan: The Scarlet Bullet.