Detective Conan, nuovo special in programma a gennaio: la storia sarà divisa in 4 parti

La serie anime di Detective Conan otterrà, nel mese di gennaio, un nuovo speciale intitolato "Dai Kaijū Gomera vs. Kamen Yaiber". La nuova storia andrà in onda nella solita fascia oraria, ovvero tutti i sabati alle 18:00, e sarà divisa in quattro parti trasmesse rispettivamente 4, 11, 18 e 25 gennaio.

La sinossi recita quanto segue: "L'arco narrativo ha inizio quando Conan e gli altri vengono invitati alla presentazione del film Daikaijū Gomera contro Kamen Yaiba, in visita alla TV Nichiuri a Osaka. Durante la presentazione, il produttore Yonekura muore dopo essere stato schiacciato da un gigantesco oggetto di scena all'interno di un magazzino. Quando si scopre che la corda che lo reggeva stata tagliata da un coltello, la polizia di Osaka stabilisce che questo è più di un incidente e comincia ad investigare. I sospetti sono ristretti ai subordinati di Yonekura. Conan e gli altri indagano su luoghi famosi come l'Osaka Castle Garden e il nuovo edificio per uffici di Nichiuri TV".

Tra le altre informazioni rivelate in data odierna è stata poi confermata la presenza del duo comico giapponese Chocolate Planet, composto da Shohei Osada e Shun Matsuo, che dovrebbe avere un cameo nel corso degli episodi.

L'anime di Detective Conan ha da poco mandato in onda la puntata 964 e riprenderà la trasmissione il prossimo sabato alle 18:00. Lo special sarà completamente originale e occuperà gli episodi dal 966 al 969 compreso.

E voi cosa ne pensate? Seguirete questo nuovo arco narrativo? Fatecelo sapere con un commento! Tra le altre novità vi ricordiamo che è da poco stato condiviso il primo trailer di Detective Conan: The Scarlet Bullet, il nuovo film della saga in programma per l'aprile del 2020.