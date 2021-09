Detective Conan: quante persone sono morte nell'anime? Ecco il totale dopo 1077 episodi

Detective Conan, anche conosciuto in alcuni Paesi occidentali con il nome alternativo "Case Closed", è una delle serie anime più famose al mondo. In Giappone la serie gode di un successo straordinario, e anche in Italia sono davvero poche le persone che non conoscono il brillante Conan Edogawa, l'investigatore privato Goro e la dolce Ran Mori.

Nonostante sia sempre stata considerata una serie per tutti, però, Detective Conan non ha mai risparmiato la visione di omicidi efferati, sangue e altre scene cruente, e in totale nel corso di quasi 1.100 episodi sono davvero tanti i personaggi che hanno perso la vita. Nel caso in cui vi foste mai chiesti il numero esatto, sarete felici di sapere che un appassionato ha deciso di fare il conto per voi, postando poi il risultato sui social network.

In totale, in 1077 episodi dell'anime di Detective Conan sono stati mostrati 553 omicidi, per una media di circa un morto ogni due episodi. A questa cifra, tuttavia, vanno aggiunti i 283 personaggi morti prima dell'arrivo del protagonista sulla scena del delitto, magari vittime di crimini irrisolti o avvenuti solo pochi giorni prima, e i cinque resti dei martiri uccisi ancora prima della nascita di Shinichi Kudo.

E voi cosa ne dite? Vi aspettavate una cifra simile? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi salutiamo rimandandovi lista degli episodi più dark della serie di Detective Conan, e alle ultimissime sul nuovo film in produzione.