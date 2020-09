Detective Conan: le prime due stagioni dell'anime arrivano su Crunchyroll Italia

Pochi istanti fa, Crunchyroll ha confermato che la prima e la seconda stagione di Detective Conan saranno presto disponibili sul sito streaming negli USA e in Europa, ad eccezione di Francia e Germania. L'annuncio riguarda, ovviamente, anche il territorio italiano, in cui gli episodi saranno disponibili a partire dalla mezzanotte del 18 settembre.

Crunchyroll Italia al momento non ha confermato la notizia, ma cliccando sopra il link reperibile in calce potete dare un'occhiata al comunicato del sito ufficiale. Gli episodi disponibili saranno tutti quelli della prima stagione (puntate 1-28) e i primi quattordici della seconda (28-42). La seconda stagione si conclude con l'uscita della puntata numero 54 e quindi non sarà, almeno per il momento, completa.

Ad oggi Detective Conan non è disponibile legalmente in Italia, e di conseguenza l'arrivo su Crunchyroll rappresenta un'ottima occasione per recuperare la serie. L'anime è composto da 28 stagioni e più di 980 puntate ed è tutt'ora in corso, ma nonostante tutto rimane un prodotto facilmente comprensibile ed estremamente godibile da un pubblico di qualsiasi età.

E voi cosa ne pensate? Approfitterete dell'occasione per tuffarvi nuovamente nella serie? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il manga di Detective Conan è in pausa e che un nuovo film, Detective Conan - Il proiettile scarlatto, debutterà nel corso del 2021.