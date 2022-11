Detective Conan: primi dettagli sul nuovo film, tratterà dell'Organizzazione Nera?

Il successo di Detective Conan rimane indiscutibile ancora oggi. Le avventure investigative ideate da Gosho Aoyama, e iniziate nel gennaio del 1994, sono seguite in tutto il mondo da milioni di persone, che nel 2023 potranno assistere ad una nuova storia nel lungometraggio annunciato da Toho, che avrà come protagonista Ai Haibara.

Già ad aprile 2022 erano emersi i primi dettagli sul nuovo film, e l'8 novembre 2022 lo studio d’animazione ha pubblicato il breve teaser riportato in cima alla pagina. Nel video vengono mostrate rapidamente delle scene, tratte dal manga, incentrate sulla piccola Ai, fino ad una sequenza animata nella quale la ragazza sembra sprofondare nel mare. Il titolo del film non è stato specificato, ma dall’unico carattere apparso alla fine del trailer, che sta per “kuro”, ovvero “nero”, è probabile che l’organizzazione nera giocherà un ruolo centrale nel corso della pellicola.

Dopotutto, Ai, o meglio Shiho Miyano, è stata una delle migliori scienziate dell’organizzazione, e ha preso parte agli studi dell’APTX4869, sostanza che può uccidere senza lasciare traccia nel corpo delle vittime, ma in bassa percentuale, anche farle ringiovanire. Si tratta del farmaco usato dall’organizzazione per uccidere Shinichi Kudo, poi diventato Conan Edogawa, e assunto da Shiho per fuggire dalla sua occupazione, diventata insostenibile.

Il 26esimo film di Detective Conan debutterà durante la Golden Week del 2023, vale a dire dal 29 aprile al 5 maggio. Per finire vi lasciamo ad un affascinante cosplay di Ai Haibara.