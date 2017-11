Detective Conan: rivelati titolo ufficiale, key visual e data d'uscita del 22° film

È grazie al sito ufficiale dell'anime diche possiamo quest'oggi riportarvi il titolo ufficiale, la data d'uscita e la prima key visual art del 22° film dedicato al piccolo grande investigatore nato dalla penna di

Innanzitutto, il tanto atteso nuovo lungometraggia si chiamerà in originale Meitantei Conan Zero no Shikkoni, cioé Detective Conan: Zero's Executioner, e sarà diretto da Yuzuru Tachikawa (Mob Psycho 100, Death Parade). La data d'uscita è poi stata fissata in giappone per il prossimo 13 aprile, e sempre il sito ha riportato una key visual molto bella con una tag-line che tradotta direbbe: "So that's your truth... ", ovvero "Allora è questa la tua verità...".



Il nuovo titolo sarà il sequel del 20° film della serie, Detective Conan: The Darkest Nightmare, e si focalizzerà su Toru "Zero" Amuro, detective sottocopertura nella Black Organization con il nickname di Bourbon. Inoltre, il capo della polizia Hyoe Kuroda (vociferato essere Rum nell'Organizzazione) farà la sua prima comparsa in un film del franchise.



La storia del film seguirà un'improvvisa esplosione nel gigantesco stabilimento Edge of Ocean del Tokyo Summit, e sembra che dietro a tutto ci sia Amuro, personaggio dal triplo volto anche conosciuto come Rei Furuya, apprendista del detective Kogoro Mori. Quando Kogoro verrà arrestato perché sospettato dell'esplosione, Conan tenterà di dimostrarne l'innocenza, anche se Amuro si metterà sulla sua strada.