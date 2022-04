Detective Conan, la serie ha già programmati ben cinque film: i dettagli sul prossimo

In Giappone ci sono certi anime che propongono storie aggiuntive rispetto al manga. Un esempio è il longevo Sazae-san, ma anche Detective Conan non scherza. Dal manga di Gosho Aoyama, ancora in corso e con oltre 100 volumi sulle spalle, ne è nata una serie televisiva che è sempre tra le più seguite ogni settimana.

Il franchise di Detective Conan è molto più grande di quanto si pensi e per questo viene anche proposto quasi un film all'anno al cinema, in Giappone. Il piccolo investigatore con gli occhiali per ora è arrivato a 25 film, un numero enorme, ma che non esiterà a crescere ancora. Il produttore Shuho Kondo, che si è occupato dell'ultimo film, ha rivelato che al momento lo staff sta discutendo dei personaggi che appariranno fino al 30° film di Detective Conan.

Con Detective Conan: La Sposa di Halloween che è stato il numero 25, significa che ci sono ben cinque film di Detective Conan in fase di progettazione e che quindi per il prossimo quinquennio è quasi tutto pronto. Il ventiseiesimo film inoltre si occuperà di una delle conoscenze di Sherry, vale a dire la piccola Ai che ormai è membro fisso del cast della serie dopo aver lasciato l'organizzazione. I misteri continueranno quindi a coinvolgere i protagonisti ancora per un bel po' di anni.