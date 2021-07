Detective Conan e la sesta stagione di Naruto arrivano su Crunchyroll Italia

L'estate di Crunchyroll Italia inizia nel migliore dei modi. Come comunicato sui propri social, sulla piattaforma streaming arrivano i primi 43 episodi di Detective Conan e la sesta stagione di Naruto con doppiaggio originale e sottotitoli in italiano.

Con il titolo statunitense Case Closed - One Truth Prevails, Detective Conan approda su Crunchyroll Italia. Sottotitolati in lingua italiana, gli episodi dall'uno al quarantré sono già disponibili sul sito e, nei prossimi giorni, su app. Le puntate arrivate sul catalogo, trasmesse per la prima volta in Italia nel 2002, compongono l'intera prima stagione e parte della seconda. Al momento, non ci è ancora dato sapere quando l'avventura del giovane detective continuerà. "È il caso di dire che quando saranno pubblicate le prossime indagini è un mistero!", ha infatti rivelato Crunchyroll.

Ecco la sinossi dell'adattamento animato dell'opera di Gosho Aoyama. "Il figlio del più famoso scrittore di romanzi gialli al mondo, Shinichi Kudo, ha ottenuto la sua fama aiutando la polizia come apprendista investigatore. È sempre stato in grado di risolvere i più ardui casi usando il suo intuito e il ragionamento".

Detective Conan arriva su Crunchyroll in buona compagnia: anche la sesta stagione di Naruto è ora disponibile su Crunchyroll con doppiaggio originale e sottotitoli in italiano. Questa nuova parte copre gli episodi che vanno dal 131 al 156, ossia dallo scontro tra Naruto e Sasuke fino al combattimento con Raiga.

"Il pathos regna sovrano, tra gli scontri all'ultimo sangue fra persone un tempo molto unite. Alcuni dei personaggi più iconici sono costretti a sfoggiare i loro colpi più potenti, talvolta mai visti prima, per avere la meglio. Naruto, in uno dei suoi momenti più bui, si trova suo malgrado a dover instaurare un legame più profondo con ciò che abita in lui".

Siete felici di queste due grandi novità targate Crunchyroll Italia? Nel frattempo, ecco i primi nove anime del palinsesto estivo di Crunchyroll Italia. Riviviamo l'evento che ha portato la mascotte di Crunchyroll in Italia.