Detective Conan: Shinichi Kudo Selection, le migliori indagini raccolte in due volumi

Esattamente come ONE PIECE, anche Detective Conan sta per raggiungere una storica pietra miliare, un record che inciderà per sempre il nome dell'opera di Gosho Aoyama nella storia del fumetto giapponese. In attesa di quel momento, è in arrivo la Detective Conan - Shinichi Kudo Selection, ossia una raccolta delle migliori indagini del protagonista.

Con la serie anime che ha superato abbondantemente i 1000 episodi e il manga che sta per toccare quota 100 volumi pubblicati, Detective Conan è indubbiamente una delle opere di maggiore rilevanza dell'industria anime/manga. Per celebrare l'imminente cifra tonda raggiunta dal manga, verrà pubblicata un'edizione speciale che raccoglie i migliori racconti su Shinichi Kudo e le sue indagini.

Come riportato su Twitter da @MangaMoguraRE, in Giappone arriverà presto la Detective Conan - Shinichi Kudo Selection, una fantastica edizione speciale da collezione imperdibile per gli appassionati. Divisa in due volumi, questa edizione celebrativa raccoglie i migliori casi del detective adolescente più celebre al mondo, oltre che diversi articoli speciali sul personaggio creato da Gosho Aoyama.



Al momento, non è ancora stato reso noto quando verrà pubblicata questa raccolta, né tanto meno se e quando uscirà dai confini nazionali giapponesi. Nel tweet in calce all'articolo, potete tuttavia osservare in anteprima le cover dei due volumi celebrativi.

Vi piacerebbe vedere la Shinichi Kudo Selection anche in Italia? In passato, Star Comics ha portato la Detective Conan Soccer Selection, una raccolta sulla seconda passione di Shinichi, il calcio. Vi ricordiamo infine che il manga di Detective Conan è recentemente ricominciato in una nuova veste.