Detective Conan: lo spin-off dedicato all'Accademia di Polizia diventerà un anime

Ormai prossima al raggiungimento del 100esimo volume, la serie di Detective Conan, ideata da Gosho Aoyama, continua ad essere una delle più apprezzate e seguite dai lettori giapponesi. Con più di 1000 episodi, e 24 pellicole, il vasto mondo di Conan Edogawa, ovvero Shinichi Kudo, si espanderà con l'adattamento animato di un simpatico spin-off.

La serie poliziesca con protagonista il piccolo Conan rimane ad oggi la seconda serie manga con più copie in circolazione, che ammontano a più di 230 milioni, e nel corso dei 27 anni di pubblicazione sulla rivista Weekly Shonen Sunday, edita da Shogakukan, ha ricevuto diversi spin-off. Tra questi si trova la Saga dell'Accademia di Polizia, scritto e disegnato da Takahiro Arai, sotto la supervisione di Aoyama stesso.

Attraverso 13 capitoli, la serie ripercorre con toni leggeri i giorni trascorsi nell'accademia di polizia da Rey Furuya, conosciuto anche come Tooru Amado, al fianco dei suoi colleghi, e della sua rivalità con Jinpei Matsuda, personaggio profondamente legato a Miwako Sato, e morto circa tre anni prima dell'inizio della storia di Shinichi. Questa breve avventura diventerà un anime, stando a quanto riferito da @SugoiLITE nel post che trovate in calce. Attualmente non sono emersi dettagli riguardo lo studio d'animazione coinvolto nel progetto, né il cast di doppiatori scelti per i personaggi.

Essendo una storia breve, composta da soli due volumi, è possibile ipotizzare che si tratterà di una miniserie, o eventualmente anche di un film. Per concludere vi ricordiamo che un tweet, poi scomparso, ha anticipato la produzione di un nuovo film, e vi lasciamo scoprire quali sono stati gli episodi più oscuri e macabri di Detective Conan.