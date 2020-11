Detective Conan: lo spin-off Saga dell'Accademia di Polizia sta per giungere al termine

Sul cinquantesimo numero annuale di Weekly Shonen Sunday di Shogakukan è stato svelato che Detective Conan: Saga dell'Accademia di Polizia - Wild Police Story giungerà al termine nel prossimo volume della rivista.

Lo spin-off realizzato da Takahiro Arai si concluderà con il 51° numero di Weekly Shonen Sunday, in uscita il 18 novembre in Giappone. Detective Conan: Saga dell'Accademia di Polizia - Wild Police Story aveva debuttato nell'ottobre del 2019 con l'arco di Matsuda, una saga suddivisa in tre capitoli interamente incentrata su Jinpei Matsuda, personaggio dell'accademia di polizia. Suddiviso in due capitoli, il secondo arco, che segue la storia di Wataru Date, è stato pubblicato il 5 febbraio. Nel giugno del 2020 è arrivato il terzo arco, che vanta tre capitoli dedicati a Kenji Hagiwara. Il quarto e ultimo arco, l'arco di Hiromitsu Morofushi, è cominciato nel mese di ottobre.



Detective Conan: Saga dell'Accademia di Polizia è realizzato da Takahiro Arai sotto la supervisione del maestro Gosho Aoyama, creatore del franchise. In occasione del finale, Shogakukan rilascerà due tankobon, in uscita il 18 novembre e il 18 dicembre, che raccoglieranno tutti i capitoli dello spin-off. Anche Detective Conan: L'investigatore privato nel mare distante è giunto alla sua conclusione. La casa di Detective Conan ha chiuso per coronavirus. Il futuro del manga è a rischio?