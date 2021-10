Detective Conan: Star Comics porta in Italia lo spin-off Wild Police Story

Nella ormai tradizionale live streaming settimanale denominata Star Versus, Edizioni Star Comics ha sganciato una bomba. Nel corso dei prossimi mesi, in Italia arriverà Detective Conan - Wild Police Story, una delle side story più apprezzate dell’opera firmata Gosho Aoyama.

Con la serializzazione della Detective Conan New Edition che procede con successo, Star Comics ha annunciato l’imminente debutto dello spin-off scritto e illustrato da Takahiro Arai, sotto la supervisione del sensei Aoyama. Dell’uscita italiana del manga, composto da tredici capitoli racchiusi in due volumi, non si sa ancora nulla. L’editore ha promesso che nel prossimo periodo verranno svelati maggiori dettagli.

Detective Conan – Wild Police Story è un prequel della serie principale, serializzato su Weekly Shonen Sunday di Shogakukan dal 2019 al 2020. La Saga dell’Accademia di Polizia ripercorre l’addestramento da poliziotto di Rey Furuya, meglio conosciuto come Tooru Amado, e della sua rivalità con Jinpei Matsuda, morto tre anni prima dell’incidente di Shinichi Kudo.

Dopo Detective Conan Zero’s Tea Time, un altro spin-off dedicato all’iconico e infallibile super detective con gli occhiali sta per fare il suo debutto in Italia. Come rivelato in estate, Detective Conan – Wild Police Story diventerà un anime. Prima di lasciarvi, infine, vi ricordiamo che in occasione dell’uscita del centesimo volume del manga, verrà pubblicato Detective Conan – Shinichi Kudo Selection, una raccolta in due volumi delle migliori indagini di Shinichi.