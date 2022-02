Detective Conan: Star Comics presenta il Vol.100, anche in edizione limitata

Ad accompagnare la Road to 100 di ONE PIECE che culminerà a Napoli Comicon 2022, c’è un’altra opera leggendaria che a breve eguaglierà la stessa cifra record. Parliamo di Detective Conan, di cui Edizioni Star Comics ha finalmente rivelato la data di pubblicazione del centesimo volume. Eccone tutti i dettagli!

Nei mesi estivi, Star Comics ha ripubblicato Detective Conan in una nuova veste, che include testi riveduti e corretti e altre imperdibili chicche. Nel frattempo, la linea originale sta per toccare quota cento. Questo importantissimo traguardo, come rivelato sui social, verrà festeggiato dall’editore italiano con un volume speciale, disponibile dall’11 maggio 2022.

Nel 2021, la serie di Gosho Aoyama ha festeggiato il suo venticinquesimo anniversario con la trasmissione dell’episodio numero 1000 e la pubblicazione in patria del volume 100 del manga. A breve, questo numero debutterà anche in Italia.

Oltre alla versione regolare, Detective Conan Vol.100 arriverà in edicola, fumetteria, libreria e store online in una edizione per collezionisti. La Celebration Edition, la cui uscita è fissata per il 18 maggio 2022, è dotata di sovraccoperta celebrativa con illustrazione esclusiva, un poster, uno sticker e una illustration card.

L’opera di Aoyama debuttò sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nel 1994, e ad oggi conta un totale di oltre 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo. In Italia, l’avventura del super detective con gli occhiali è invece cominciata nel 2005, con l’edizione Star Comics che continua tutt’oggi. E voi, possedete tutti gli albi pubblicati finora?