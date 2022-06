Detective Conan: The Culprit Hanzawa: l'anime arriverà su Netflix, ecco quando

La saga del detective con gli occhiali è davvero famosa nel Sol Levante, un'opera che ha garantito al franchise svariati film di animazione nonché una serie televisiva talmente longeva che prosegue ininterrottamente dall'ormai lontano 1996. A breve, inoltre, un nuovo anime si aggiungerà all'enorme catalogo di Netflix.

Se da un lato Gosho Aoyama, il papà della serie, è intenzionato a proseguire il manga di Detective Conan almeno fino ai 200 volumi, dall'altra il franchise continua ad arricchirsi di nuove produzioni parallele, di cui l'ultima in arrivo in tutto il mondo su Netflix a partire dalla stagione autunnale 2022.

Si tratta di Detective Conan: The Culprit Hanzawa, una serie ispirata all'omonimo manga spin-off di Mayuko Kanba. La storia è ambientata a Beika-cho, a Tokyo, e segue le vicende giornaliere dell'"uomo nero", una figura in silhouette di un criminale non identificato di Detective Conan. In calce alla notizia, inoltre, potete dare un'occhiata al teaser trailer d'annuncio con alcuni estratti dal manga e qualche immagine a colori dell'anime.

Ricordiamo che l'annuncio dello spin-off di Detective Conan era stato annunciato appena un mese fa, tuttavia il coinvolgimento di Netflix garantirà una distribuzione della serie anche nel Bel Paese. E voi, invece, seguirete questo nuovo anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.