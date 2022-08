Detective Conan: The Culprit Hanzawa, la serie in arrivo su Netflix si mosta in un teaser

Con oltre mille episodi pubblicati, Detective Conan è una delle serie anime più longeve e apprezzate di sempre. L'iconica opera di Gosho Aoyama non si limita però a raccontare l'avventura di Shinichi Kudo/Conan Edogawa, ma si dipana in diversi altri racconti paralleli alla storia principale. Uno di questi è Detective Conan: The Culprit Hanzawa.

A riguardo della serie manga spin-off scritta da Mayuko Kanba, questa riceverà presto un adattamento animato. Come vi avevamo riportato in precedenza, Detective Conan: The Culprit Hanzawa diventerà un anime Netflix.

L'adattamento è stato mostrato in anteprima in un nuovo filmato promozionale che svela diversi dettagli sulla produzione, come ad esempio le sigle. L'opening "Tsukamaete, Konya" (Arrest Me Tonight) è stata affidata a Leon Niihama, mentre l'ending "Secret, voice of my heart" a Mai Kuraki.

Nel trailer facciamo la conoscenza del protagonista della serie, il misterioso uomo nero che nella serie principale veste la figura dell'omicida indagato. Nella clip egli si muove con fare sospettoso nei pressi di una stazione, pronto a mietere vittime con un coltello in mano. In seguito, lo vediamo però nel panico, forse impaurito all'idea di essere scoperto dal piccolo detective con gli occhiali.

Detective Conan: The Culprit Hanzawa debutterà dal 4 ottobre su Netflix ed è prodotto da TMS Entertainment Studio 1.