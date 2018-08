Detective Conan: The Lost Ship in the Sky, il film ispirerà un nuovo manga

Il film d’animazione Detective Conan: The Lost Ship in The Sky, regia di Yasuichiro Yamamoto e uscito nel 2010, ha dato il via alla creazione di un nuovo manga.

La notizia è stata rilasciata sul numero di Ottobre della rivista Shōnen Sunday S di Shogakukan. L’adattamento manga debutterà nella rivista nel numero di novembre in uscita il 25 Settembre.

Tra lo staff troviamo Yutaka Abe e Jirō Maruden che si occuperanno di disegnare il manga, Yasuichiro Yamamoto è accreditato per la direzione del film e Kazunari Kouchi è accreditato per la sceneggiatura del film.

Detective Conan: The Lost Ship in the Sky è il 14° lungometraggio animato basato sulla serie originale di Detective Conan, scritto e disegnato da Gosho Aoyama.

Nel film possiamo vedere Conan e i suoi amici a bordo del Bell III, il più grande dirigibile del mondo alle prese con il ladro Kid e con un misterioso virus che sta infettando i passeggeri. Conan è costretto a vedersela non solo con Kaito Kid, intenzionato a rubare il gioiello Lady of the Skye, ma anche con il gruppo terroristico, conosciuto con il nome di Red Shamu-neko, che minaccia il Paese con un’arma biologica.

In precedenza Shogakukan ha pubblicato un anime comic con i fotogrammi del film: una prima edizione composta da due volumi, entrambi del 2010, successivamente un volume unico uscito nel 2013.

Inoltre il numero di ottobre di Shonen Sunday S ha pubblicato il capitolo finale dell'adattamento manga del film anime Detective Conan: The Crimson Love Letter. I due disegnatori, Abe e Maruden, hanno pubblicato il manga il 25 gennaio, dopo aver concluso l’adattamento manga del lungometraggio d'animazione Detective Conan: The Darkest Nightmare.

Il manga originale Detective Conan è in esecuzione dal 1996 e ha generato una serie animata, tuttora in corso arrivata in Italia sui canali Mediaset e Super!.