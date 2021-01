Detective Conan: The Scarlet Alibi, dettagli e data d'uscita del nuovo film riassuntivo

Il sito ufficiale dedicato al franchise di Detective Conan ha confermato che, in attesa dell'uscita della pellicola Detective Conan: Il proiettile scarlatto, arriverà al cinema un nuovo film riassuntivo, o per meglio dire una "compilation", intitolata Detective Conan: The Scarlet Alibi.

Questo nuovo lungometraggio ha lo scopo di preparare i fan alla visione de Il proiettile scarlatto e resterà nei cinema tre settimane, dall'11 febbraio al 4 marzo 2021. La pellicola includerà scene mostrate nella serie tv e ritenute importanti per la visione del 24° film del franchise, dedicate principalmente ai componenti della famiglia Akai. Dopo i titoli di coda, verrà mostrata una scena inedita intitolata "Un messaggio da parte di Shuichi Akai" e un nuovo trailer per Detective Conan: il proiettile scarlatto.

Per quanto riguarda il ventiquattresimo lungometraggio, rimane confermata l'uscita in Giappone per il mese di aprile 2021, due mesi dopo The Scarlet Alibi e un anno dopo il primo annuncio. La pellicola infatti avrebbe dovuto debuttare il 17 aprile 2020, ma Toho si era trovato costretto a posticipare l'uscita a causa dell'emergenza sanitaria. Non tutto il male viene per nuocere comunque, visto che i fan potranno dare un'occhiata a una nuova, importante compilation con scene inedite.

E voi cosa ne pensate? State seguendo Detective Conan? Fatecelo sapere con un commento! Per saperne di più sul nuovo film, invece, potete dare un'occhiata all'ultimo trailer di Detective Conan: Il proiettile scarlatto.