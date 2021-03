Detective Conan: The Scarlet Bullet, ascoltiamo il tema principale nel nuovo trailer

Il ventiquattresimo lungometraggio della saga ideata da Gosho Aoyama intitolato Detective Conan: The Scarlet Bullet torna a far parlare di se con un nuovo video promozionale. Andiamo insieme a vederlo.

L'uscita della pellicola prodotta da TOHO era inizialmente prevista per il giorno 17 Aprile del 2020, a causa della pandemia di COVID-19 però Detective Conan: The Scarlet Bullet venne purtroppo rinviato. Attualmente il giorno in cui i fan del manga potranno vedere l'opera animata torna a farsi molto vicino, la data di diffusione aggiornata corrisponde infatti al 16 Aprile 2021 ed un nuovo trailer ci offre in anteprima la visione di alcune scene.

Il video è presente in copertina alla news ed in esso si fa notare come la lunga attesa, causata dalla posticipazione della pubblicazione, stia finalmente giungendo al termine, inoltre è anche possibile ascoltare il tema del film intitolato Eien no Fuzaishomei e suonato dalla gruppo musicale Tokyo Jihen.

Dalla trama apprendiamo dell'esistenza di un evento denominato World Sport Games e di una serie di rapimenti ad esso collegati, inoltre sembra che Shuichi Akai, un agente dell'FBI, e la sua famiglia ricopriranno un ruolo centrale insieme al protagonista, Conan Edogawa.

Tra coloro che hanno lavorato alla produzione dell'opera vi sono Tomoka Nagaoka alla regia, Takeharu Sakurai alla sceneggiatura e Katsuo Ono per la composizione delle musiche. Infine ricordo che recentemente è stato reso disponibile al pubblico il film riassuntivo Detective Conan: The Scarlet Alibi nel quale saranno visibili alcune scene trasmesse nella serie televisiva e legate al nuovo lungometraggio.