Detective Conan: The Scarlet Bullet, disponibile il primo teaser trailer del film

Il sito ufficiale del nuovo film di Detective Conan ha rilasciato un primo teaser trailer della pellicola, rivelando inoltre una key visual che raffigura la famiglia Akai. Il lungometraggio sarà proiettato nei cinema giapponesi il 17 Aprile.

All'interno della storia, il Giappone sta celebrando l'imminente World Sports Games (WSG), l'evento sportivo più grande al mondo che si terrà a Tokyo. Il "Bullet giapponese", il primo treno lineare superconduttore a tubo sottovuoto, è stato costruito con le ultime tecnologie, programmato per coincidere con la cerimonia d'apertura della manifestazione.

Il treno parte dalla stazione Shin Nagoya alla Stazione di Tokyo ad una velocità di circa 1000 chilometri all'ora, tuttavia nel suo tragitto si verificano strani rapimenti che coinvolgono degli importanti dirigenti. Il nostro Conan ne deduce un possibile collegamento con i sequestri seriali avvenuti 15 anni fa a Boston, sempre in occasione del WSG.

Tomoka Nagaoka (Detective Conan: Fist of Blue Sapphire) è alla direzione del film, mentre Takeharu Sakurai (Detective Conan: Zero The Enforcer) si occuperà della sceneggiatura. Katsuo Ono ritorna alla composizione della sceneggiatura.

Ulteriori informazioni sulla pellicola verranno rivelate il 7 Dicembre, durante il prossimo episodio dell'anime di Detective Conan.

Un medico si è espresso sul farmaco ringiovanente accennato in Detective Conan. L'anime di Detective Conan si prepara ad accogliere un nuovo arco narrativo completamente originale.