Detective Conan: The Scarlet Bullet, il film è stato ufficialmente rinviato

Il periodo di pandemia che sta affliggendo questo inizio 2020 sta continuando a creare danni a varie industrie. I rinvii continueranno ad esserci in ogni parte del mondo e ciò sta iniziando a diventare reale per tutte le uscite cinematografiche previste per aprile in Giappone. Tra questi c'è Detective Conan: The Scarlet Bullet.

Il debutto di Detective Conan: The Scarlet Bullet era previsto per il 17 aprile, ovvero tra sole due settimane. Con la pandemia in corso e che ha creato dei casi anche in Giappone non si può però pensare di far debuttare i nuovi film al cinema e pertanto Detective Conan: The Scarlet Bullet è stato rinviato ufficialmente. La produzione ha deciso di non rivelare nuove date e che tutto sarà rivelato solo ad emergenza rientrata definitivamente.

La trama di Detective Conan: The Scarlet Bullet è la seguente: "In occasione degli World Sports Games in Giappone, viene preparato un nuovo treno: il Japanese Bullet. Questo convoglio ferroviario è capace di percorrere la tratta tra Tokyo e Nagoya a oltre 1000 chilometri all'ora. Tuttavia un incidente alla festa di inaugurazione alla torre di Nagoya porta al rapimento di alcuni dei dirigenti della compagnia e Conan, in compagnia di Shuichi Akai e della sua famiglia, non può esimersi dall'indagare. Il rapimento sembra inoltre collegarsi a uno accaduto 145 anni prima a Boston."

La campagna promozionale del film era già avviata e i trailer di Detective Conan: The Scarlet Bullet avevano già conquistato i cuori dei giapponesi.