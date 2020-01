Detective Conan: The Scarlet Bullet si mostra nella seconda Key Visual ufficiale

TMS Entertainment è tornato a stuzzicare la fan base di uno degli investigatori più famosi del mondo, appena un mese dopo la pubblicazione del primo teaser trailer di Detective Conan: The Scarlet Bullet. Poco fa infatti è stata condivisa la seconda, meravigliosa Key Visual ufficiale del nuovo film anime.

Come potete vedere in calce, l'illustrazione mostra Conan in primo piano, i Detective Boys e Ran alle sue spalle e la famiglia Akai nella parte alta dell'immagine. Secondo quanto rivelato finora, gli Akai giocheranno un ruolo principale in questa nuova pellicola.

Nel caso in cui non aveste ancora avuto modo di leggerla, vi ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Per la cerimonia d'apertura dei World Sports Games in Giappone viene costruito il nuovo treno "Japanese Bullet", un convoglio ferroviario in grado di percorrere la tratta Shin Nagoya - Tokyo alla velocità di circa 1000 km/h. Durante il party organizzato da alcuni sponsor in cima alla Torre di Nagoya si verifica però un bizzarro incidente che porta al rapimento di alcuni dirigenti. Conan, questa volta in compagnia di Shuichi Akai e della sua famiglia, collega questo episodio ad un altro rapimento avvenuto 145 anni prima a Boston e inizia ad indagare..".

Vi ricordiamo inoltre che la pellicola debutterà in Giappone il 17 aprile 2020.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire il 24° film della saga? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata agli incredibili numeri di Detective Conan: Fist of Blue Sapphire.