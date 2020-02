Detective Conan: The Scarlet Bullet da il meglio di sé in un nuovo trailer

Dopo l'uscita nei cinema di Detective Conan: Konjou no Fist, uno dei film più redditizi della storia, con all'attivo 9,182 miliardi di yen di fatturato, ovvero 77,9 milioni di euro, grazie ai suoi 7,16 milioni di telespettatori che hanno preso parte alla visione della pellicola nei 4 mesi e mezzo di produzione, il mondo si prepara a un nuovo movie.

Perché il famoso detective imprigionato nel corpo di un bambino, come annunciato già qualche mese fa, farà il suo debutto ufficiale nei cinema giapponesi il 17 aprile 2020. Con l'uscita che si avvicina, i fan che cominciano a il conto alla rovescia, Detective Conan: The Scarlet Bullet, dopo il primo teaser trailer, dà un ulteriore assaggio di sé con il nuovo video ufficiale fresco fresco di giornata. Sicuramente non placherà gli anime bollenti degli appassionati, ma almeno ci permette di farci un'idea, se non sul film nel complesso, quanto meno sulle atmosfere che il lungometraggio avrà e anche e soprattutto sulla qualità delle animazioni.

Come puoi vedere dal video riportato in cima all'articolo, vengono introdotti alcuni dei personaggi, alcune scene concitate e d'azione e viene mostrato il contesto in cui sarà ambientata la storia, ovvero i World Sports Games di Tokyo e il Japanese Bullet, il primo treno sottovuoto al mondo. Perché se non ne sei a conoscenza, la trama gira intorno all'agente dell'FBI Shuichi Akai, il giocatore professionista Shukichi Haneda, nonché suo fratello minore, la sorella più piccola e detective Masumi Sera e la madre Mary Sera. Gli eventi si svolgono durante il più grande torneo sportivo del mondo, in concomitanza al quale si verifica uno strano incidente sul Japanese Bullet, un treno costruito con la più recente tecnologia giapponese che ha il compito di collegare la stazione di Shin Nagoya con la stazione di Tokyo. L'incidente avviene nel bel mezzo di una festa organizzata da facoltosi sponsor in cui vengono rapiti importanti dirigenti. Questo porterà Conan a indagare e trovare un presunto collegamento con una serie di rapimenti seriali avvenuti al WSG di 15 anni prima a Boston.

