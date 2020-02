Detective Conan: The Scarlet Bullet, nuovo trailer e theme song

Detective Conan è uno dei titoli più popolari per quanto riguarda l'animazione nipponica. Serie storica scritta da Gosho Aoyama e poi trasmessa con l'adattamento in tutto il mondo, anche in Italia su Mediaset, vive anche in una lunga sequela di lungometraggi. Ad aprile arriverà Detective Conan: The Scarlet Bullet attualmente in produzione.

Il ventiquattresimo lungometraggio sul giovane investigatore, Detective Conan: The Scarlet Bullet, ha pubblicato nella giornata di ieri un nuovo trailer esteso con Conan in azione. Nelle scorse ore è stato però pubblicato un ulteriore video pubblicitario che presenta la theme song del film.

Il sito ufficiale di Detective Conan: The Scarlet Bullet e l'account Youtube hanno pubblicato il video che potete vedere in alto che presenta anche "Eien no Fuzaishomei" (L'alibi eterno) della rock band Tokyo Jihen. La canzone è stata scritta e composta da Ringo Sheena, leader del gruppo e sarà pubblicata anche in "News", il singolo EP che debutterà negli store fisici l'8 aprile ma in digitale già dal 29 febbraio.

È previsto per aprile il debutto di Detective Conan: The Scarlet Bullet che vedrà protagonisti, oltre Conan Edogawa e la sua compagnia, anche l'agente dell'FBI Shukichi Akai, il giocatore di shogi Shukichi Haneda, la detective liceale Masumi Sera e la madre Mary Sera. Tutto questo sarà collegato a una serie di rapimenti che a Conan ricorderanno degli eventi occorsi a Boston 15 anni prima.