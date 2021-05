Detective Conan: The Scarlet Bullet domina il box office giapponese, incassati €45 milioni

A circa tre settimane di distanza dall'ultimo report, TOHO ha rivelati i dati aggiornati degli incassi di Detective Conan: The Scarlet Bullet, il 24° film della saga dedicata al brillante Conan Edogawa. Ad un mese dal lancio, il film ha incassato 5,9 miliardi di yen solo in patria (€45 milioni circa) piazzando ben 4,23 milioni di biglietti.

Detective Conan: The Scarlet Bullet è stato distribuito nelle sale giapponesi lo scorso 16 aprile, incassando oltre 2,2 miliardi di yen nel corso del primo weekend (€17 milioni circa). Nello stesso giorno la pellicola è stata distribuita in simulcast in altri 22 Paesi compresa la Cina, incassando l'equivalente di 30 milioni di euro. Oggi, 10 maggio 2021, TOHO ha confermato che il film ha quasi triplicato gli incassi in Giappone, annunciando che i dati degli altri Paesi arriveranno presto.

Detective Conan: The Scarlet Bullet è in prima posizione al box office giapponese da quattro weekend consecutivi, seguito a ruota da Evangelion 3.0 + 1.0. Il film continua a essere in corsa per diventare la pellicola più redditizia del franchise, record attualmente detenuto dal film precedente, Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire. Per superare il predecessore, The Scarlet Bullet dovrà superare i 9,31 miliardi di yen in patria e i 120 milioni di dollari ottenuti globalmente.

E voi cosa ne pensate? Felici del successo della pellicola? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi all'ultimo trailer di Detective Conan: The Scarlet Bullet.