Detective Conan: The Scarlet Bullet sbanca in Cina e Giappone, incassi record per la saga

Detective Conan: The Scarlet Bullet, il ventiquattresimo film ufficiale del franchise di TMS, ha incassato un totale di 2,2 miliardi di yen in Giappone (€17 milioni circa) nei primi tre giorni di proiezione, vendendo un totale di 1,5 milioni di biglietti e registrando il miglior debutto dell'anno per un film anime.

Si tratta ovviamente di un risultato impressionante, sia perché la pellicola è riuscita a superare senza difficoltà gli incassi dell'attesissimo Evangelion 3.0 + 1.0, sia perché questo risultato consente al film di diventare il lungometraggio con il miglior lancio nella storia della saga. Detective Conan: The Scarlet Bullet è anche primo nel box office cinese, da sempre il secondo mercato più redditizio per i film anime. In totale il film ha incassato l'equivalente di circa 30 milioni di euro in 24 paesi, tra cui Germania, Francia, Austria e Corea del Sud.

Ad oggi, Detective Conan: Fist of Blue Sapphire è il più grande successo della saga nonché quattordicesimo film anime più redditizio della storia, ma considerando che The Scarlet Bullet ha ottenuto il 30,8% dei suoi incassi in soli tre giorni, è possibile che presto avremo un nuovo detentore del record.

E voi cosa ne dite? Felici di questo successo? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che al momento non ci sono conferme per quanto riguarda l'uscita della pellicola in Italia, ma vista la situazione è più facile aspettarsi direttamente l'arrivo dell'edizione home video.