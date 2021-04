Detective Conan: The Scarlet Bullet supera l'ultimo film di Evangelion

Dopo i recenti record registrati dalle pellicole Demon Slayer: Infinity Train e Evangeolion 3.0 + 1.0, l'ultimo film della fortunata serie Detective Conan, The Scarlet Bullet, sta ottenendo un immenso successo, avendo superato i 37 milioni di dollari incassati solo nei primi tre giorni di pubblicazione in Giappone e in Cina.

L'ultima avventura di Conan Edogawa è attualmente il lungometraggio anime più visto in Giappone, e dopo ben cinque settimane è riuscita a superare la pellicola conclusiva della tetralogia Rebuild of Evangelion, del maestro Hideaki Anno, vendendo il 33,6% di biglietti in più, diventando il film anime con il miglior debutto del 2021.

Diretta da Tomoka Nagaoka, con la sceneggiatura di Takeharu Sakurai, entrambi conosciuti per aver lavorato precedentemente alla realizzazione di altri film basati sull'opera di Gosho Aoyama, The Scarlet Bullet è ambientato a Tokyo, dove sta per iniziare il tanto atteso evento WSG-World Sports Games. Durante la cerimonia d'apertura viene presentato il primo treno a superconduzione lineare, risultato delle migliori tecnologie giapponesi, e capace di raggiungere i 1000 km/h.

Sia l'evento sportivo, che la presentazione del treno più veloce del mondo, portano una grande affluenza nella capitale giapponese, e nel corso di una festa dove sono riuniti molti rappresentati e sponsor provenienti da tutto il mondo, questi cominciano misteriosamente a sparire, portando all'intervento non solo di Conan, ma anche dell'FBI.

Ricordiamo che è stata pubblicata anche una pellicola riassuntiva The Scarlet Alibi, e vi lasciamo all'ultimo trailer di The Scarlet Bullet, con il tema principale del film.