Detective Conan: The Scarlet Bullet, svelata la nuova data d'uscita del film

Come vi abbiamo più volte raccontato in questi ultimi mesi, il sopraggiungere della pandemia causata dal COVID-19 e la conseguente quarantena che ha tenuto chiuse in casa miliardi di persone ha avuto pesanti conseguenze sull'industria d'anime e manga, tra eventi cancellati e nuove produzioni la cui uscita è stata posticipata.

Tra le svariate opere che non sono state rilasciate secondo i tempi inizialmente indicati, figura anche Detective Conan The Scarlet Bullet, nuovo film animato dedicato al tanto famoso franchise di Gōshō Aoyama, originariamente previsto per l'aprile 2020 ma poi posticipato a data da destinarsi quando il Coronavirus è andato diffondendosi a velocità allarmante.

Ebbene, la società giapponese TOHO, la quale si occupa di distribuire film su tutto il territorio nipponico, ha ufficialmente annunciato che la release della pellicola è stata spostata ad aprile 2021, un anno esatto rispetto alla premiere originale, un ritardo che ha scontentato molti spettatori che si aspettavano che l'arrivo del film nei cinema sarebbe stato programmato per quest'estate. Vista la situazione, lo stesso Aoyama ha pubblicato un messaggio - che potete visionare a fondo news - in cui è possibile vedere Conan, Shiuchi Akai e Masumi Sera, intenti a chiedere scusa ai fan per la lunga attesa e promettendo di star lavorando sodo per portare alla luce una produzione che sia all'altezza delle aspettative.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche diversi trailer dedicati a Detective Conan The Scarlet Bullet.