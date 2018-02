Detective Conan torna in edicola con Gazzetta dello Sport: primo volume già disponibile

L'investigatore più famoso del mondo dei manga e degli anime torna in edicola con una nuova collezione: parliamo, ovviamente, di, opera di Gosho Aoyama da cui è stata tratta anche una fortunata trasposizione animata. Grazie alla Gazzetta dello Sport, arriva una nuova edizione del manga.

L'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra Edizioni Star Comics e la Gazzetta dello Sport, che portano in edicola un nuovo formato e una nuova edizione per l'acclamato manga investigativo scritto e disegnato - sin dal lontano 1994, tutt'ora in corso - dal mangaka Gosho Aoyama.

Ogni volume sarà pubblicato al prezzo di 4,99 euro con una cadenza di un numero a settimana e proporrà, ovviamente, il senso di lettura originale. Il primo numero è disponibile in edicola già da oggi, 21 febbraio, con annesso un bel poster in omaggio che ritrae il nostro amato Conan. Le uscite successive, invece, includeranno una speciale cartolina che dovrebbe ricreare la relativa cover - così come è stato per la recente, nuova edizione di Dragon Ball.

Ogni volume della nuova edizione del manga di Detective Conan, inoltre, includerà, oltre che una nuova impaginazione e un nuovo formato, anche una veste grafica dei disegni nettamente migliorata rispetto alla versione originale e dei contenuti extra alla fine di ogni tankobon.

Il giovane Shinichi Kudo è un brillante liceale con un grande talento investigativo, e l’ambizione di diventare “lo Sherlock Holmes del nuovo millennio”… ma tutto cambia quando, involontariamente, è testimone di uno scambio illecito di denaro: si troverà vittima degli “Uomini in Nero”, e berrà una sostanza che lo farà ringiovanire di dieci anni! Tuttavia, questo non basterà a fermare la sua passione per le indagini… sotto le mentite spoglie di Conan, un bambino intelligentissimo e curioso (forse un po’ troppo!)

Collezionerete la nuova edizione dell'opera di Gosho Aoyama?