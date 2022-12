Detective Conan: trailer e sinossi per il film Iron Submarine, arriverà ad aprile 2023

I primi dettagli relativi al prossimo film di Detective Conan hanno acceso la curiosità degli appassionati. Il primo teaser e la key visual hanno confermato la centralità di Ai Haibara e dell’Organizzazione Nera nella pellicola, e finalmente sono stati rivelati nuovi dettagli sulla trama, anche attraverso un breve trailer.

Dal titolo Detective Conan: Kurogane no Submarine, il 26esimo lungometraggio del fortunato franchise ideato da Gosho Aoyama arriverà nelle sale giapponesi a partire dal 14 aprile 2023, e potrebbe essere l’occasione perfetta per fare luce sul passato di Ai. Stando alla presentazione pubblicata sul sito ufficiale del film la storia si svolgerà principalmente sull’isola Hachijo-jima, nella parte meridionale del centro di Tokyo, dove sta per essere inaugurato un sistema in grado di connettere tutti i sistemi di sorveglianza del mondo con l’aggiunta del riconoscimento facciale.

Invitato da Sonoko, anche Conan si dirige all’evento, e viene a sapere da Subaru Okiya che un agente dell’Europol è stato assassinato in Germania da Gin dell’Organizzazione Nera. Mentre il protagonista cercherà di intercettare l’organizzazione da Tokyo, questi riusciranno a rapire una delle invitate all’inaugurazione che sembra avere dei dati molto importanti su una chiavetta USB. Fateci sapere cosa ne pensate di questi nuovi dettagli sul prossimo film di Detective Conan nei commenti.

Per finire ricordiamo che sono in programma cinque film dedicati a Detective Conan e vi lasciamo ad un riuscito cosplay di Ai Haibara.