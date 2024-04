Detective Conan x McDonald, guardate la collaborazione tutta giapponese

Nel Paese del Sol Levante, è molto frequente assistere a collaborazioni insolite tra grandi marchi, come Blue Lock ed eFootball di Konami. Tuttavia, negli ultimi giorni, è emersa una partnership degna di nota: quella tra McDonald's e il celebre franchise Detective Conan.

Tale accordo non solo ha portato al lancio di nuovi prodotti alimentari, ma ha anche dato vita a brevi cortometraggi anime che promuovono la nuova linea di menù, con protagonisti Conan, Ran e altri personaggi più apprezzati di Detective Conan. L'iniziativa promozionale Detective Conan X McDonald's sta già riscuotendo successo in Giappone. Tramite il profilo X di McDonald's Japan, sono stati diffusi alcuni brevi spot pubblicitari che mostrano Conan e i suoi compagni mentre indagano sui nuovi hamburger del noto fast food.

I due nuovi prodotti promossi in questa collaborazione sono il "Chicken Tatsuta", caratterizzato dall'utilizzo del pollo fritto giapponese come ingrediente principale, e lo "Yuriinchi Chicken Tatsuya con formaggio", che presenta una variante di pollo fritto condito in stile cinese. Nei brevi spot, Conan e gli altri personaggi si impegnano a scoprire il segreto dietro il gusto straordinario di questi hamburger McDonald's.

L'offerta è limitata solo al Giappone, deludendo coloro che speravano di partecipare a questa iniziativa da altre parti del mondo. Non è possibile dire se, un giorno, questa collaborazione arriverà presto in Italia o almeno in altre parti dell'Occidente: non ci resta che sperare.

