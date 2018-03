Detective Conan: Zero's Executioner, rilasciati due trailer per il 22° film della serie

TOHO ha rilasciato, nelle ultime ore, un nuovo trailer e una seconda clip dedicate a, il 22° film della serie tratta dal manga investigativo di Gosho Aoyama.

Intitolato, in lingua originale, Meitantei Conan Zero no Shikkonin, Detective Conan: Zero's Executioner uscirà il prossimo 13 aprile nelle sale cinematografiche giapponesi. I video, come compare anche sul sito ufficiale del franchise, confermano che Masaharu Fukuyama (nella foto in basso) canterà la ending theme del film, intitolata appunto "ZERO".

Detective Conan: Zero's Executioner sarà diretto da Yuzuru Tachikawa (Mob Psycho 100, Death Parade) e sarà un sequel di Detective Conan: The Darkest Nightmare, il 20° film del franchise. La pellicola si focalizzerà, infatti, sul personaggio di Tooru "Zero" Amuro, mentre il poliziotto Hyoe Kuroda - che, secondo i rumor, potrebbe essere l'identità celata dietro il volto di Rum dell'Organizzazione Nera - farà la sua prima apparizione cinematografica.

Nello staff del 22° film comparirà anche Aya Ueto, che interpreterà Kyoko Tachibana, il legale di Kogoro Mori; invece Daikichi Hakata sarà Fumikazu Haba, uno stagista giudiziario deceduto ed ex collega di Tachibana

Detective Conan: Zero's Executioner vedrà il piccolo protagonista nuovamente alle prese con l'Organizzazione Nera, la stessa misteriosa banda che - all'inizio della sua avventura - lo trasformò da studente liceale di 16 anni a un bambino di appena 7 anni.