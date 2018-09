Detective Conan: Zero's Executioner verrà proiettato per tre settimane anche in 4D

Il sito ufficiale nipponico del 22° film ispirato al brand di Detective Conan - intitolato appunto Detective Conan: Zero the Enforcer (Meitantei Conan Zero no Shikkōnin) - ha recentemente svelato che la pellicola verrà proiettata per tre settimane anche in 4D a partire dal prossimo 19 ottobre.

A ragion veduta, Detective Conan: Zero the Enforcer è il secondo film della serie a godete di proiezioni in 4D, mentre il primo era stato Detective Conan: The Darkest Nightmare, ossia il 20° lungometraggio pubblicato in Giappone soltanto lo scorso febbraio.

Detective Conan: Zero the Enforcer ha esordito in patria lo scorso 13 aprile, riscuotendo un successo incredibile: ad oggi, infatti, è il film del brand che ha incassato di più, soprattutto nella settimana di esordio. Diretto da Yuzuru Tachikawa (Mob Psycho 100, Death Parade), Detective Conan: Zero the Enforcer è il sequel di Detective Conan: The Darkest Nightmare ed è incentrato sul personaggio di Tōru "Zero" Amuro (già protagonista di uno spin-off cartaceo disegnato da Takahiro Arai).

Questo è inoltre il primo film in cui sia comparso il capo della polizia Hyōe Kuroda, che si mormora sia Rum dell’Organizzazione Nera. Aya Ueto ha interpretato il personaggio di Kyōko Tachibana, un avvocato che rappresentava il padre di Ran, Kogorō Mori. Daikichi Hakata ha prestato invece la propria voce a Fumikazu Haba, un ex-collaboratore di Tachibana.