Detective Conan Zero's Tea Time: l'adattamento anime Netflix ha una finestra di rilascio

A distanza di diversi mesi dall'annuncio ufficiale, l'adattamento animato di Detective Conan Zero's Tea Time, spin-off del manga cult di Gosho Aoyama, ottiene una finestra di rilascio ufficiale. La serie, il cui manga è firmato da Takahiro Arai, arriverà su Netflix nella primavera del 2022.

Nel corso del Netflix Festival Japan 2021 era stato annunciato l'anime di Detective Conan Zero's Tea Time, accompagnato anche da quello di The Culprit Hanzawa. Da pochissimo, del primo dei due di conosce il periodo d'uscita. Lo spin-off arriverà sulle reti televisive giapponesi e sul catalogo di Netflix a partire dal mese di aprile 2022.

Detective Conan Zero's Tea Time è un'opera parallela basata sul personaggio di Amuro, uno tra i più affascinanti del manga di Gosho Aoyama. Soprannominato l'uomo dalle tre facce, deve mantenere tutte le sue coperture per non destare sospetti. In questa serie, gli spettatori avranno l'opportunità di approfondire la vita quotidiana dell'agente di polizia.

Come rivelato dall'insider Twitter @SugoiLITE, l'opening dell'anime si intitola Shooting Star, brano composto da RAKURA, mentre l'ending è il brano Find the Truth, eseguito da Rainy. Al momento, non è ancora chiaro se Detective Conan Zero's Tea Time arriverà in contemporanea anche su Netflix Italia. Per un dubbio, una certezza. Nei prossimi mesi, nel nostro Paese arriverà Detective Conan Volume 100 con Edizioni Star Comics.