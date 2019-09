Detective Conan: Zero's Tea Time si concluderà a breve ma c'è un nuovo progetto in arrivo

Detective Conan è uno dei manga più longevi attualmente in corso, superato solo da serie che si contano sulle dita di una mano. Il conteggio dei capitoli infatti ha superato di parecchio i 1000, senza contare le numerose pause che l'autore si prende. E se ci aggiungessimo gli spin-off, sarebbero ancora di più. Uno di questi però sta per finire.

Nell'ultimo anno, su Weekly Shonen Sunday, è stato serializzato Detective Conan: Zero's Tea Time, uno spin-off che veniva pubblicato ogni qual volta la serie principale di Gosho Aoyama andava in pausa, in modo tale da non lasciare i lettori a secco del mondo giallo con gli uomini in nero.

Il numero 42 della rivista shonen di Shogakukan ha rivelato però che la serie di Takahiro Arai terminerà il prossimo 25 settembre. Ma i fan non devono preoccuparsi, perché dopo due sole settimane lo stesso Arai tornerà sempre con un nuovo spin-off legato a Detective Conan. Il 2 ottobre è infatti previsto il nuovo spin-off con personaggi come Toru Amuro e Wataru Date con la seguente didascalia: "Ora, una nuova storia si dipana con questi cinque uomini...!!"

Intanto, Detective Conan non tornerà prima di novembre essendo nuovamente in pausa per una lunga ricerca di materiale da parte del mangaka Aoyama.