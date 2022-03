Detective Conan: Zero's Tea Time: ecco quando la serie sarà disponibile su Netflix

Nell’immenso panorama odierno di anime e manga sono poche le opere ad aver raggiunto l’incredibile traguardo dei 1000 capitoli o episodi, e comunque in grado di suscitare ancora interesse nei fan. Tra queste una delle più importanti è Detective Conan, che si prepara a tornare con la trasposizione animata dello spin-off Zero’s Tea Time.

Oltre infatti all’arrivo nelle sale giapponesi, il 15 aprile 2022, del nuovo film Detective Conan: La Sposa di Halloween, il 4 aprile farà il suo debutto anche la storia di Rei Furuya, conosciuto come l’uomo dalle tre facce per il suo lavoro sotto copertura all’interno dell’organizzazione nera, dove si fa chiamare col nome in codice Bourbon. La triplice vita di Rei, come detective, agente della pubblica sicurezza e membro dell’organizzazione, ha ricevuto un approfondimento col manga firmato da Takahiro Arai e supervisionato da Gosho Aoyama, ideatore dell’universo di Detective Conan.

L’ottima accoglienza ricevuta dai primi cinque volumi del manga, ancora in corso, ha portato alla realizzazione di un adattamento animato ad opera dello studio TMS Entertainment e che verrà distribuita su Netflix a partire dal mese di luglio 2022, tre mesi dopo la pubblicazione in Giappone. A confermare il periodo d’uscita internazionale è stata la stessa piattaforma con il trailer che trovate in cima alla notizia.