Detective Conan Zero's Tea Time e The Culprit Hanzawa: ecco i trailer delle serie Netflix

Nel corso del Netflix Festival Japan 2021, il colosso dello streaming ha sorpreso la community con una valanga di nuove serie anime in arrivo. Tra le varie bombe sono stati presentati gli adattamenti animati di due spin-off di Detective Conan, in un unico, grande trailer!

Durante la manifestazione, Netflix ha annunciato le trasposizioni anime di Detective Conan: Zero's Tea Time e Detective Conan: The Culprit Hanzawa. Per entrambi i titoli non è ancora stata resa nota una data o finestra di uscita ufficiale, essendo stati catalogati con un "prossimamente". Quel che è già noto è che verranno trasmessi in tutto il mondo, Italia compresa.



Per chi non dovesse conoscerli, entrambi sono degli spin-off basati sull'iconica opera di Gosho Aoyama, che conta oltre 1000 capitoli e 1000 episodi trasmessi. Detective Conan: The Culprit Hanzawa è un manga comico che ha come protagonista l'onnipresente criminale dalla sagoma nera che viene utilizzato per rappresentare i colpevoli ancora non identificati. Scritto da Mayuko Kanba e serializzato su Shonen Sunday S dal mese di maggio 2017, il manga conta attualmente sei volumi pubblicati.

Zero's Tea Time è invece uno spin-off realizzato da Takahiro Arai serializzato su Weekly Shonen Sunday a partire dal 2018. Di quest'opera vengono pubblicati i capitoli solamente quando l'opera principale di Aoyama viene messa in pausa. Al momento, di questa serie parallela si contano cinque volumi distribuiti in Giappone.



Detective Conan: Zero's Tea Time segue le vicende dell'uomo dalle tre facce, l'agente di Polizia Nazionale Rey Furuya, il detective privato e cameriere Toru Amuro e il membro dell'Organizzazione Nera Bourbon.

Vi ricordiamo che una statua di Conan è stata eretta a Baker Street per celebrare il 100esimo volume dell'opera e che lo spin-off Detective Conan: Wild Police Story debutterà in Italia con Star Comics.