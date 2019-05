Detective Pikachu, ecco l'artwork ispirato al film sui Pokémon

Detective Pikachu è l'ultimo film del franchise di Pokémon, arrivato al cinema nel corso di questa settimana per raccontare la storia di un giovane ragazzo coinvolto in un caso da risolvere a Rime City, luogo dove Pokémon e umani possono vivere senza preoccupazioni.

Un esordio da 5,7 milioni di dollari per il film, solo grazie alle anteprime: poco sotto i 5,9 milioni di dollari raccolti da Shazam! E il successo di Detective Pikachu non si è fermato qui, perché oltre alle missioni di Pokémon Go, anche internet ha riscoperto l'amore per il mostriciattolo giallo.



Nell'artwork che è stato pubblicato da Kori Arredondo, digital artist che sul proprio profilo Twitter condivide diversi disegni dedicati ai Pokémon, possiamo ammirare Pikachu in quella che la sua attività più frequente durante la pellicola: bere caffè. Basato moltissimo sull'ironia e sulla sua capacità di parlare e di essere, quindi, compreso da Tim, il protagonista umano del lungometraggio, l'amatissimo Pokémon giallo per l'intero film sottolinea la propria invincibile passione per la caffeina.



Vedere un Pokémon bere caffè non è cosa da tutti i giorni e se fa strano agli umani, pensate agli altri Pokémon che ci faranno caso! Oltre all'artwork definitivo, Kori Arredondo ha anche pubblicato una gif che mostra il procedimento di creazione realizzato con il suo iPad. Per maggiori informazioni su Detective Pikachu vi lasciamo alla nostra recensione.