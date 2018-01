Dettagli e data d'uscita dell'edizione Blu-ray giapponese di Devilman Crybaby!

Se siete fan di Devilman Crybaby -serie diretta dall'eccentrico regista- non potete lasciarvi sfuggire il cofanetto della seriein edizione limitata di. Dovrete solo sopportare il prezzo, attendere la data di rilascio e accontentarvi (per ora) dei soli sottotitoli in inglese.

La data d'uscita del cofanetto di Devilman Crybaby è prevista per il prossimo 30 maggio 2019. L'edizione in questione include i 10 episodi originali -attualmente in streaming su Netflix- su tre dischi Blu-ray, due CD bonus, un libro di materiali di animazione di 100 pagine, un artbook di 100 pagine e una scatola da collezione con i disegni del character designer Kiyotaka Oshiyama.

Il cofanetto della serie anime include anche i sottotitoli in inglese, come detto in apertura. I materiali bonus sono impressionanti, ma i fan delle musiche della serie diretta da Yuasa saranno entusiasti di sapere che oltre ai due CD bonus già citati, l'edizione conterrà un vinile da 12 pollici della colonna sonora dello show.

I due CD bonus conterranno la colonna sonora e un remix della stessa ad opera del compositore Kensuke Ushio. L'intero set sarà venduto per 32.400 yen (295 dollari). I pre-ordini chiuderanno il 21 Maggio, avrete dunque un bel po' di tempo per mettere da parte i sodi necessari all'acquisto di questa ricca edizione.

Non ci sono per ora notizie su una possibile edizione italiana. Devilman Crybaby è completamente disponibile su Netflix.