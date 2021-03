Tutti i dettagli su Infinite Frontier, il nuovo evento targato DC Comics

Dopo Dark Nights: Death Metal e Future State, il prossimo grande evento targato DC Comics sarà Infinite Frontier, che porterà il multiverso della casa editrice a espandersi ulteriormente. Alla guida di questa nuova serie di sei numeri, in uscita a giugno, ci saranno Scott Snyder e Joshua Williamson.

Rilasciato quest'oggi, Infinite Frontier #0 si pone come prologo di questa nuova complessa linea narrativa. Ecco la sinossi: "Alan Scott, Lanterna Verde della Justice Society of America, ha notato che alcuni dei suoi alleati sono ancora dispersi in azione ed è determinato a trovarli. Ce ne sono altri, tuttavia, che preferirebbero rimanere nascosti, come Roy Harper, alias Arsenal, un uomo che dovrebbe essere morto ma che in realtà non lo è".

Stando a quanto affermato da Williamson, Infinite Frontier si pone come l'inizio di una nuova era della DC Comics, un momento in cui tutto è possibile. L'universo DC verrà portato in nuove direzioni audaci, divertenti ed eccitanti. Se Dark Nights: Death Metal ha presentato le minacce più oscure del multiverso e Future State ha rivelato cosa potrebbe accadere in futuro, questo nuovo evento esaminerà le frontiere infinite dell'attuale DC Universe.

Ma non solo, DC Comics torna nel passato con gli annunci di Batman '89 e Superman '78. In DC Future State Shazam pare essere diventato un brutale assassino.