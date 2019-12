Un dettaglio nel Capitolo 956 di ONE PIECE fa impazzire i fan, ma era solo un errore

Quella di One Piece è indubbiamente una delle epopee anime e manga più famose e importanti di sempre, un franchise che si porta dietro una fanbase semplicemente enorme e che proprio a causa del suo successo ha potuto contare su innumerevoli opere parallele quali pellicole animate, videogiochi e gadget a non finire.

Una delle colonne portanti di questo stravolgente successo è rappresentata ovviamente dall'enorme cast di personaggi che vanno a costituire la produzione, innumerevoli volti che nel corso di questi lunghi anni abbiamo imparato a conoscere e ad amare, vedendoli crescere e cambiare nelle proprie ideologie e comportamenti.

Tra i tanti personaggi secondari che hanno saputo imprimersi con forza tra i fan di ONE PIECE, uno dei più apprezzati è sicuramente Koby, conosciuto quando era solo un semplice bambino e poi rivisto più volte come membro della Marina. Il suo sogno era infatti quello di poter divenire un giorno un Ammiraglio a tutti gli effetti, un desiderio che a quanto pare si stava facendo sempre più vicino per il nostro ragazzo oramai cresciuto.

In particolare, il Capitolo 956 di ONE PIECE aveva portato risvolti importanti in tal senso, con Koby ritrovatosi infatti a venir definito a tutti gli effetti come Contrammiraglio, appena un gradino sotto il suo obiettivo. Come facilmente immaginabile, i fan sono completamente impazziti per la grande notizia, ma purtroppo si è recentemente scoperto che il tutto non era altri che un errore. Attraverso la pubblicazione del 95° volume del manga, Oda ha infatti posto rimedio al tutto cambiando il grado del nostro Koby, ora tornato a essere un "semplice" Capitano, una notizia che ha sconfortato molti fan.

