Devil May Cry, compaiono i primi commenti dei fan di dopo l'annuncio di Adi Shankar

Dal punto di vista delle serie animate, la piattaforma streaming Netflix ha in poco tempo aggiornato e ampliato la sua lista con titoli incredibili e uno dei più grandi successi recenti è stato l'anime tratto dall'omonima serie di videogiochi Castlevania, che ha visto tra i produttori Adi Shankar.

Il famoso produttore cinematografico e regista statunitense ha annunciato solo poche ore fa il suo prossimo progetto. Si tratterà dell'adattamento animato tratto dalla nota serie de Devil May Cry.

Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli per la serie, tuttavia trattandosi di Adi Shankar i fan non possono mostrarsi già entusiasti di tale notizia. Conosciuto per aver collaborato alle prime due stagioni di Castlevania, Shankar ha dimostrato di essere pienamente capace e all'altezza di sostenere un simile progetto. L'enorme successo ottenuto con la serie animata basa sul videogioco giapponese sviluppato e pubblicato da Konami è solamente l'inizio e l'idea che Devil May Cry possa condividere lo stesso "universo" di Castlevania non mette a tacere di certo gli animi infervorati dei fan.

Stando a ciò che ha detto IGN, il regista sembra"aver acquisito questi [Devil May Cry] diritti [per sè stesso] in modo che gli di Hollywood non possano fare lo stesso." La notizia del potenziale anime ha letteralmente mandato in visibilio i fan, dal momento che la l'opera ha attualmente un adattamento anime, compost da 12 episodi e prodotta da Capcom e Madhouse nel 2007.

C'è da dire che è da molto tempo che la serie animata non riceve un degno seguito e questa potrebbe essere l'occasione giusta in quanto si adatta perfettamente allo stile di Shankar. In calce all'articolo potete leggere alcuni dei numerosi commenti dei tanti fan che si sono attivati di fronte a questo annuncio. Voi che ne pensate? Possiamo ben sperare?