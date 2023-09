Devil May Cry: Netflix presenta l'anime ufficiale dei giochi Capcom, ecco il primo trailer

Devil May Cry una delle serie videoludiche più violente, dinamiche e rockeggianti sta per tornare sugli schermi dopo la serie di Madhouse nel 2010 che non convinsero i fan della serie. Ora, grazie alla collaborazione tra lo studio d’animazione Mir e la piattaforma Netflix, le frenetiche avventure di Dante in versione animata sono sempre più vicine.

Capcom sembra infatti aver investito nella produzione di una nuova serie, intitolata per ora semplicemente Devil May Cry, affidando il lavoro allo studio coreano Mir, che nonostante sia stato aperto 13 anni fa ha già un curriculum di tutto rispetto, con ottime trasposizioni e progetti originali quali The Legend of Korra, Dota: Dragon’s Blood e The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Studio Mir e Netflix hanno pubblicato il breve teaser trailer che potete vedere in cima alla pagina, della durata di appena 30 secondi, ma che dona già importanti informazioni sulla serie. Da subito è chiaro come la colonna sonora heavy metal, da sempre una delle caratteristiche principali dei videogiochi Capcom, sarà importante nel corso della serie. In secondo luogo il design di Dante, sembra essere molto fedele alla sua controparte videoludica.

Per ora non è stata confermata una data d’uscita ufficiale della serie, per quanto il video si chiuda con un “Coming Soon” e la conferma dell’esclusività di Netflix per la distribuzione della serie. È stato però confermato che a dirigere l’anime sarà Adi Shankar, creatore della serie animata di Castlevania, altro grande successo della piattaforma Netflix basato sul mondo dei videogiochi.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo primo trailer di Devil May Cry nei commenti. Per concludere vi lasciamo alla recensione del primo anime di Devil May Cry.