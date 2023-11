Devil May Cry, le parole del regista: sarà "una delle migliori serie su Netflix"

Per la Netflix Geeked Week 2023 è stato presentato un dietro le quinte di Devil May Cry, il nuovo anime basato sul franchise di videogiochi. Le aspettative dei fan sono altissime, per cui il creatore e regista della serie, Adi Shankar, non poteva non esprimersi a riguardo. Ecco cos'ha rivelato.

In questo video "dietro le quinte" pubblicato nelle ultime ore da Netflix, il noto servizio di streaming mostra le parole e le opinioni di Adi Shankar, creatore e regista della serie animata Devil May Cry, circa la serie in arrivo. Riguardo le preoccupazioni dei fan su questo nuovo titolo, Shankar ha affermato con sicurezza che lui e la sua troupe hanno deciso di creare "uno dei migliori spettacoli sulla piattaforma Netflix, punto" piuttosto che "una serie animata come tante altre".

Tempo addietro Netflix aveva presentato Devil May Cry con un video apposito che, purtroppo, non ha offerto molte informazioni su questo progetto. Ciò che è certo è che la serie debutterà ufficialmente nel 2024, il prossimo anno, in tutto il mondo e in esclusiva sulla nota piattaforma streaming.

Netflix aveva pubblicato anche un trailer per Devil May Cry, che tuttavia non ha risolto alcuni dubbi dei fan. Sarà canonico oppure no? Sarà fedele ai videogiochi oppure sarà ambientato in un nuovo universo? Le uniche informazioni in più che possiamo darvi è che l'anime verrà prodotto dallo Studio Mir, lo studio sudcoreano conosciuto per Lookism, la serie anime di Harley Quinn e tanti altri lavori.