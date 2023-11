Devil May Cry si presenta come anime: ecco la presentazione di Netflix con un video

L'uscita recente dello spin-off per dispositivi mobile Devil May Cry Peak of Combat non placa la sete di novità della community di appassionati. Dante sta per tornare a far piangere demoni, ma questa volta non lo farà con un nuovo videogioco. Alla Netflix Geeked Week 2023 è arrivato un nuovo video dell'anime di Devil May Cry.

La serie videoludica di Devil May Cry fa il suo esordio su PlayStation 2 nel 2001 diventando una delle serie action più amate dal pubblico. Merito di tale successo è da ricondursi a uno dei protagonisti più carismatici del mondo dei videogiochi, Dante, che presto anche l'utenza di Netflix avrà modo di consoscere.

La presentazione dell'anime di Devil May Cry risale al mese di settembre 2023, quando con un trailer ci veniva offerta una breve anteprima di quello che Netflix serba in cantiere. È all'evento Geeked Week che arrivano finalmente nuove informazioni sulla produzione. Non vengono purtroppo fornite nuovi frammenti dell'anime, ma ci viene offerta una finestra d'uscita. Oltre che alcune immagini dietro le quinte dei lavori, viene rivelato che l'anime di Devil May Cry uscirà nel 2024 su Netflix.

La serie anime di Devil May Cry, la seconda dopo l'esordio animato con Studio Madhouse nel 2007, verrà prodotta da Studio Mir e dal creator Adi Shankar, già responsabile di un adattamento videoludico di successo come Castlevania. L'anime tratto dal popolare action Capcom porterà di nuovo l'uomo a confrontarsi con le forze sinistre del regno demoniaco. A occuparsi della questione sarà Dante, un cacciatore di demoni rimasto orfano ignaro del fatto che il destino del mondo umano e di quello infernale pendano dal suo collo.