Devil May Cry: Il produttore conferma i personaggi della prima stagione dell'anime

Nuovi aggiornamenti riguardo l'anime di Devil May Cry: questa volta il produttore Adi Shankar ha rivelato in un'intervista quali saranno i personaggi al centro delle vicende della prima stagione dell'anime.

Come sapete, Netflix è attualmente al lavoro su un anime dedicato alle avventure del cacciatore di demoni protagonista della serie di videogiochi prodotta dalla Capcom. La curiosità dei numerosi appassionati delle vicende di Dante e degli altri personaggi è alta, e proprio nelle scorse ore Adi Shankar ha rivelato un dettaglio importante riguardo gli episodi della prima stagione: durante un'intervista concessa ai giornalisti di IGN infatti, il produttore ha confermato che Dante sarà il protagonista dello show, ma insieme a lui troveremo anche il suo fratello nonché rivale Virgil e Lady.

Dalle parole di Adi Shankar sembra quindi probabile che la prima stagione di Devil May Cry sarà incentrata sulle vicende del terzo videogioco della saga, capitolo prequel della storia di Dante. Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo altri dettagli riguardo la nuova trasposizione di Netflix, che sarà composta da diverse stagioni. Per ora non conosciamo ancora la data di uscita della prima stagione, in attesa di novità a riguardo ecco la notizia dell'annuncio della versione animata di Devil May Cry.