Devil May Cry, quando esce il nuovo anime di Netflix?

Netflix ormai l'ha annunciato: l'anime dedicato al celebre videogioco Devil May Cry è realtà e arriverà nel catalogo streaming della Grande N. Ma quando potremmo vederlo sulla piattaforma? Proviamo a capirlo assieme.

Spade, pistole, demoni e tanto altro: Devil May Cry arriverà su Netflix e su questo non ci piove. Resta solo da capire quando, perché il teaser dell'anime di Devil May Cry si è concluso con un "coming soon" che non dà certezze sulla sua uscita.

Possiamo però provare a fare qualche ipotesi, proprio come abbiamo fatto per la data di uscita di Tomb Raider La Leggenda di Lara Croft. Intanto la serie anime di Devil May Cry dovrebbe avere otto episodi, e quel "coming soon" potrebbe significare un'uscita per la prima metà del 2024, visto che è difficile immaginare la serie su Netflix ancora nel 2023.

Bisognerà capire come si giocherà il posto proprio con Tomb Raider, visto che sono stati annunciati entrambi assieme e viene facile pensare che Netflix dividerà la release dell'anime su Lara Croft da quello di Devil May Cry, per non rischiare che si mangino le views a vicenda.

Quello che sappiamo è che sarà sviluppato dallo studio d’animazione coreano Mir con Netflix, avrà sicuramente una colonna sonora improntata all'heavy metal e a dirigere l’anime ci sarà Adi Shankar, cioè il creatore della serie animata di Castlevania.

E secondo voi quando potremo vedere l'anime di Devil May Cry su Netflix? State aspettando questo prodotto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!