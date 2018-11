Devil May Cry sarà ufficialmente il prossimo adattamento anime di Netflix

Come un fulmine a ciel sereno per i fan di gaming e anime, il produttore Adi Shankar ha confermato, nel corso di un'intervista, che la prossima serie del mondo videoludico che Netflix adatterà nel suo corrispettivo animato sarà quella di Devil May Cry, amatissima saga ideata da Capcom.

Nel corso di una intervista rilasciata nelle scorse ore, il produttore Adi Shankar ha confermato che il prossimo adattamento animato che Netflix trarrà da una serie videoludica sarà quello di Devil May Cry. Non si sa ancora molto sui dettagli che concernono questa trasposizione dell'amatissima saga creata da Capcom, ma il produttore ha confermato che è attualmente al lavoro sull'opera.

Per chi non fosse familiare con il nome di Adi Shankar, si tratta di colui che si cela dietro all'apprezzatissimo adattamento Netflix dell'altrettanto adorata serie di videogiochi Castlevania, giunta alla sua seconda stagione. Proprio Shankar specifica che la serie di Devil May Cry "si unirà a Castlevania in quello che ora chiamiamo il multiverso bootleg". Successivamente, l'istrionico produttore dichiara quanto segue: "Ho acquistato questi diritti [quelli di Devil May Cry] in modo che quelli di Hollywood non possano rovinare anche lui", lasciando trapelare sicuramente una forte passione per il progetto.

Shankar attribuisce il merito dell'annuncio allo strepitoso successo di critica e di pubblico ricevuto dall'adattamento di Castlevania a cui si faceva in precedenza riferimento, che ha fatto, parole sue "nettamente di più di quello che ci si aspettava. Ha fatto incredibilmente bene. Tanto che abbiamo immediatamente ricevuto la luce verde per una terza stagione".

A conferma del fatto che i lavori sono in corso, Shankar ha pubblicato un'immagine sul suo profilo ufficiale Twitter che ritrae un volto difficilmente equivocabile da parte dei fan della serie di Devil May Cry, quello di Dante, come potete constatare anche voi in calce a questo articolo. Quello che è certo è che per i fan di anime e di videogiochi questo connubio tra Neflix e l'industria videoludica non può che essere una buona notizia, sperando che l'adattamento del capolavoro di Capcom sia all'altezza della serie originale e del precedente lavoro di Shankar.

