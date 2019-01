Devil May Cry: The Live Hacker, prime immagini dei costumi dell'adattamento teatrale

Il famoso mezzo demone, protagonista del franchise Capcom, sta prendendo forma. Dopo l'annuncio dell'uscita del quinto capitolo di Devil May Cry e soprattutto la possibilità di vederlo animato dall'abile maestro e produttore cinematografico Adi Shankar, ecco che arriva l'adattamento teatrale!

La notizia è di un paio di giorni fa, il sito ufficiale dedicato all'adattamento teatrale del franchise videoludico Capcom ha rivelato in anteprima le prime immagini degli attori protagonisti con i loro costumi di scena:

Ryōma Baba - Dante

KwangSoo (conosciuto per essere il leader della band SUPERNOVA) - Gideon

Tomoya Warabino - Noah

Ami Maeshima - Elisa

Il cast include anche altri membri tra cui Yūki Nakayama (Henry), Tomoya Yamaguchi (Owen), Takuma Sueno (Luke), Jun Shirota (Moul), Masaki Ryū (Lady), Seyoung Lee, vocal dei Cross Gene (Liam), Mikoi Sasaki (Lily), Naomi Majima (Lyra) e Haruka Mimura (Emma).

Lo spettacolo, che avrà come titolo Devil May Cry: The Live Hacker, sarà presentato palco dello Zepp DiverCity di Tokyo dal 1 al 10 marzo prossimo per un totale di 13 repliche. Come molti altri spettacoli di questo tipo (stage play), anche in questo caso la performance sarà accompagnata da effetti speciali visivi e musiche dal orchestrate dal vivo.

A dirigere lo spettacolo teatrale, co-prodotto Pony Canyon e Ace Crew Entertainment, ci sarà il noto Jun Yoriko (versione teatrale di Biohazard), che si occuperà anche dello sceneggiato e degli effetti. I biglietti per assistere alla rappresentazione potranno essere acquistati online.

Il franchise di Devil May Cry è vasto, ricordiamo che l'ultimo gioco della serie sarà lanciato l'8 marzo 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. La serie ha dato vita anche a un adattamento animato uscito nel 2007, diversi romanzi e manga.