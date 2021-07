Devil May Cry: una Trish favolosa in questo cosplay di Mighty Raccoon

Devil May Cry è un brand che sopravvive da ormai tantissimo tempo. L'IP di Capcom è nata nel 2001 e da allora ha visto la pubblicazione di svariati episodi. Dopo la deviazione con DMC: Devil May Cry, il franchise è tornato sui binari originali con il sequel Devil May Cry 5 forse in arrivo anche per PS5 e Xbox Series X.

Ne abbiamo quindi visti di personaggi in azione, tra umani, demoni e altre creature sovrannaturali. Dante è la colonna portante del brand di Devil May Cry, ma non è di certo il solo ad apparire continuamente in tutti i giochi prodotti da Capcom. Tra le fila nemiche inizialmente c'era Trish, una ragazza bionda che poi diventerà anche un personaggio giocabile in alcuni frangenti.

Ritornata in azione anche in Devil May Cry 5, ora possiamo vederla anche nella vita vera grazie alla cosplayer Mighty Raccoon. Nel tweet in basso ci sono svariate foto con il cosplay di Trish da Devil May Cry realizzate perfettamente: in un luogo apparentemente abbandonato e che richiama a un edificio sacro, la cosplayer veste i panni del personaggio e porta con sé le armi che abbiamo visto nel gioco. Oltre la pistola, i dettagli della sua arma sono di pregevole fattura e rendono il cosplay ancora più intrigante.

Sapevate che Devil May Cry ha anche ricevuto un anime edito in Italia da Koch Media?