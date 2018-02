Devil's Line: ecco il cast dell'anime tratto dal manga di Ryo Hanada, in uscita ad aprile

Nel mese di aprile 2018 debutterà l'anime di: la serie è ispirata all'omonimo manga dark fantasy di Ryo Hanada e, recentemente, il sito web della produzione ne ha svelato il cast completo.

Di seguito la lista del cast completo di Devil's Line: le due new entry, annunciate dal sito web ufficiale dell'anime, sono per la precisione Mayumi Asano nei panni di Midori Anzai e Mamoru Miyano nei panni di Tamaki Anzai.

Gli altri membri del cast sono:

Yoshitsugu Matsuoka (Yūki Anzai)

Yui Ishikawa (Tsukasa Taira)

Ryohei Kimura (Hans Lee)

Yoshimasa Hosoya (Takashi Sawazaki)

Miyuki Sawashiro (Juliana Lloyd)

Takahiro Sakurai (Kirio Kikuhara)

Hiroshi Kamiya (Takeshi Makimura)

Nao Tōyama (Nanako Tenjō)

Shouta Aoi (Kenichi Yoshii)

Kazuyuki Okitsu (Yōsuke Asami)

Ryota Ohsaka (Naoya Ushio)

Akira Ishida (Megumi Ishimaru)

Shouta Aoi, inoltre, sarà la voce che canterà la sigla di apertura dell'anime. Devil's Line sarà diretto da Yoshinobu Tokumoto (Nagasarete Airantou, Amanchu!) per Platinum Vision, con Hideaki Nakano (Aoharu x Machinegun, Servamp) come assistant director. Kenji Konuta (Aoharu x Machinegun, Servamp), Ayumu Hisao (Gekijoban Servamp: Alice in the Garden) si occuperanno dello script, mentre Senri Kawaguchi firmerà il character design e sarà anche chief animation director insieme a Toshimitsu Kobayashi. Infine, Yasuhiro Saiki sarà l'action animation director.



Il manga originale di Ryo Hanada è serializzato dal 2013 su Monthly Morning Two, edito Kodansha, e narra la storia di Tsukasa, una normale studentessa universitaria che un giorno viene attaccata da un vampiro fuori controllo e salvata dal mezzo vampiro Anzai. Anzai è membro di un organizzazione segreta specializzata nel contrasto dei crimini perpetrati dai vampiri nella città d Tokyo. Dopo questo episodio Anzai non riesce staccarsi da Tsukasa e continua a vegliare su di lei. Tra i due nasce uno stretto legame che mette a dura prova il mezzosangue, il quale aveva giurato a se stesso di non bere mai sangue umano…